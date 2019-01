Jumpsquare Veghel weer open na dramatisch ongeval

Motormode­zaak waagt het erop in Veghelse horeca-straat

13:19 VEGHEL - MotorKledingCenter opent in de loop van maart een boutique met motormode in Veghel aan de Molenstraat. De vorige huurder van het pand was Only for Men en dat gaf volgens Paul Buisman van MotorKledingCenter mede de doorslag om in Veghel te beginnen.