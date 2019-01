Kaartjes van Nathalie geste tegen eenzaamheid

Veel heb je er niet voor nodig: fineliners, potloden, een gum, liniaal en stevig papier. En een dosis creativiteit. Dit alles heeft de zestienjarige Nathalie Schulten uit Veghel wel in huis. Haar hobby: handlettering, oftewel spreuken en teksten uitschrijven in verschillende lettertypen. Enkele maanden geleden zette ze op Instagram haar account Handletteringxcards op. Binnen mum van tijd zit ze op 800 volgers. ,,En ik maak er niet eens reclame voor", zegt ze. Op die site verkoopt ze haar zelfgemaakte kaartjes. Met teksten die ze zelf bedenkt, of die de opdrachtgever aandraagt.