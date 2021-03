Kaartverkoop voor de Buffelrun van start. Organisatie vertrouwt erop dat het dit jaar door kan gaan.

De verkoop start op maandag 8 maart om 18.00 uur. De Buffelrun wordt dit jaar gehouden op 4 en 5 september. In 2020 was de Buffelrun voor zowel zaterdag als zondag binnen enkele weken volledig uitverkocht. Vanwege corona ging het echter niet door.

De organisatie heeft er vertrouwen dat de buffelrun, een groot hindernisparcours door de natuur met afgelopen jaren bijna vijfduizend deelnemers, dit jaar door kan gaan: ,,Al dan niet in aangepaste vorm. Als sporten in de buitenlucht weer mag op 1,5 meter afstand dan gaan we dat regelen. Als je vooraf een negatieve testverklaring of bewijs van vaccinatie moet overleggen zorgen we dat we dat kunnen verwerken.”