Kabels spannen voor kerstverlichting op CHV Noordkade

Stefan van de Ven van bouwbedrijf Van de Ven is erg benieuwd hoe het er uit gaat zien wat ze bedacht hebben. Al enige tijd zijn werknemers bij de gebouwen van CHV Noordkade en het parkeerterrein aan de kant van Phoenix Cultuur in de weer met hoogwerkers om prikkabels te spannen. Kijkers zien steeds duidelijker het lijnenspel dat er ontstaat.

,,We wilden iets aan kerstverlichting doen. We zagen de rechte lijnen van de gebouwen, waardoor het idee ontstond om met diagonale lijnen te gaan werken", vertelt Van de Ven en vervolgt:,,Een soort ruitvormen, wybertjes, dat idee. Het kan heel mooi zijn om die wybertjes van bovenaf terug te zien. Via een dronefilm of foto. Maar het kan ook nog tegenvallen", lacht Van de Ven.

Uiteindelijk komt er 2,5 km aan prikkabel te hangen met 2500 ledlampen. Er is nog een tekort aan 500 lampen. Van de Ven zoekt bij de uitvoerder van de het project even een bevestiging of de lampen inderdaad op 6 december aan gaan en die knikt ja.