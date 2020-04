Kakelbonte camping Het Molenhuis gaat nooit meer open

Politiek is ‘digitaal’ blij met komst huurwonin­gen in centrum Veghel

9 april SINT-OEDENRODE/VEGHEL - Het was een primeur. Voor het eerst vergaderde de politiek van Meierijstad donderdagavond digitaal via een videoverbinding. In een van de commissievergaderingen die te volgen waren via de site van de gemeente, werd lof uitgesproken voor de bouw van 21 sociale huurwoningen bij de oude LTS in het centrum van Veghel.