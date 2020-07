Kalkhennepwanden Ecodorp Boekel worden geplaatst

,,Misschien dat dat pas bij de volgende serie gaat gebeuren want daar zit minder tijdsdruk op. Deze eerste serie moet zo snel mogelijk klaar zijn, want we moeten evoor het eind van het jaar onze huidige locatie schoon opleveren aan de gemeente Boekel. Die zit er om te springen want er zijn woningen gepland op dat terrein,” lacht Vlems. Hij heeft er alle vertrouwen in dat die deadline wordt gehaald. ,,Desnoods doen we het schilderwerk later.“