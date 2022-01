Kamerlid Lucille Werner op thema-avond CDA in Veghel

Werner, in 1967 geboren in Eindhoven, was jarenlang tv-presentatrice, onder meer van Get the picture en Lingo. Later ging ze de politiek in. In 2020 belandde ze op plek tien van de voorlopige kandidatenlijst van het CDA bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2021. Ze werd met voorkeurstemmen verkozen. In de Tweede Kamer is zij namens het CDA woordvoerder gehandicaptenbeleid, langdurige zorg, mantelzorg, WMO, vrijwilligers, media, cultuur, emancipatie en maatschappelijke diensttijd. Werner liep bij haar geboorte een hersenbeschadiging op, waardoor ze moeilijk loopt. Ze zet zich altijd sterk in voor gehandicapten.