Kant en klare huurovereenkomst moet criminelen weren uit buitengebied

Veghelaar (25) lichtte in 2016 mensen op via Markt­plaats: OM vindt straf na al die jaren niet meer nodig

DEN BOSCH/VEGHEL - Ajax-shirtjes en schoenen. Een 25-jarige Veghelaar bood ze in 2016 te koop aan via website Marktplaats. Zes jaar later geeft hij in de Bossche rechtbank toe dat hij zaak bedonderde. ,,Ik had die spullen helemaal niet. Ik wist dat het niet goed was, maar ik had het geld nodig”, vertelde de verdachte.

4 november