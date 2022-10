Kanters uit Erp neemt Udense branchegenoot over

Kanters neemt MHA Automation officieel per 1 december over van de huidig eigenaar Henk van der Heijden. Het Udense bedrijf bestaat sinds 1990 en is - net als Kanters - actief in de industriële automatisering en biedt allerhande ict-oplossingen voor bedrijven in het midden- en kleinbedrijf. Van der Heijden is blij met de overname door Kanters. ,,De bedrijven passen goed bij elkaar en met deze overname is de continuïteit van de onderneming gewaarborgd.”