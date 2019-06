Kapotte F-35 staat na Luchtmachtdagen nog steeds op Volkel

Overtocht

De F-008 is maandagochtend volgens planning weer naar de vliegbasis Edwards in Amerika vertrokken, begeleid door een tankervliegtuig. Wanneer de F-001 de overtocht kan maken is nog niet te zeggen. ,,Liefst zo snel mogelijk", aldus woordvoerder Bongers. ,,In Amerika is een strak programma wat betreft opleiding en vluchten.” Voor de reparatie is een ploeg technici in Volkel achtergebleven die de F-35 repareren als de onderdelen gearriveerd zijn. ,,Er kan altijd iets kapot gaan bij een straaljager", zegt Bongers. ,,Het is heel toevallig dat het nu net gebeurt als ie in Nederland staat.”