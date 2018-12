Kapper Derks in Zeeland stopt na vier generaties

Het kappersechtpaar heeft een bewuste keuze gemaakt, het is tijd om het stokje over te dragen. Na 42 jaar is het genoeg geweest voor kapper Henk Derks (64). Een eerdere poging om de zaak over te doen, liep op niets uit. Met Marloes Wouters - ze werkt met een tussenpauze al 7,5 jaar in de kapsalon - was het snel rond.