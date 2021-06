Kapper Herbert knipt voortaan zijn grootste doelgroep - vrouwen - niet meer: ‘Ze sturen nu mannen en zonen’

V&K Uden tien jaar onder de pannen in Mellepark, andere clubs welkom

14 juni UDEN - Turnvereniging V&K uit Uden is voor tien jaar onder de pannen in de nieuwe sporthal van Mellepark. Maandag tekenden het bestuur van de club en de gemeente Uden een overeenkomst waarin dat is vastgelegd. Het gaat om een vast zaaldeel voor de club waarin de toestellen kunnen blijven staan, ook de overige twee delen van de sporthal worden door V&K gebruikt.