Kappersketen sluit toch de deuren, regelgeving onduidelijk

VEGHEL - De kapsalons van Mijnkapper.today sluiten toch de deuren vanwege het coronavirus. De keten heeft in deze regio salons in Heeswijk-Dinther, Oss, Uden, twee in Veghel, en Sint-Oedenrode. In de kappersbranche heerst grote onduidelijkheid over wat wijsheid is: openblijven of sluiten.

In een bericht op de gezamenlijke website zeggen de kappers dat ze zelf de knoop maar hebben doorgehakt. ,,We hebben het zo lang mogelijk willen uitstellen. De overheid gaf de kappersbranche geen duidelijk advies. Maar nu achten wij het niet langer verantwoord om open te blijven en klanten te ontvangen en te behandelen.” Alleen al de RIVM-richtlijn om minstens 1,5 meter afstand tot elkaar te bewaren is in de kappersbranche niet te doen, zeggen de kappers. ,,Het maakt ons werk feitelijk en fysiek onmogelijk. Ook al nemen wij en de klanten de persoonlijke veiligheids- en hygiënevoorschriften nog zo serieus.”

Onder Mijnkapper.today vallen onder meer de kapsalons van De Gruijter aan het Heilig Hartplein en de Bunders in Veghel, Hairstyling Mirelle in Heeswijk-Dinther, Haarmode Van de Water in Oss en Uden en Hoepelman in Sint-Oedenrode. Verder heeft de groep nog kapsalons in Boxtel, Den Bosch, Deurne, Eindhoven en Vught. Deze winkels zijn in ieder geval tot maandag 6 april gesloten.

1,5 meter afstand voor kappers niet te doen

Veel kapsalons in de regio maken nu hun eigen afweging of ze wel of niet willen sluiten. Branchevereniging ANKO eist intussen meer duidelijkheid van de overheid. De richtlijn van maandag 16 maart om 1,5 meter afstand te houden is voor kappers niet haalbaar. ,,Omdat niemand op die afstand kan knippen, konden we als brancheorganisatie alleen maar concluderen dat salons tijdelijk moesten sluiten. Om ondernemers, werknemers en klanten te beschermen, hebben we dit toen ook geadviseerd. En daarbij waren we ons terdege bewust van de dramatische economische consequenties van een dergelijk advies voor kleine ondernemers. Diezelfde maandagavond nog werden we zeer pijnlijk verrast door het statement van de overheid dat ‘klanten gewoon naar de kapper kunnen’. Uiteraard kunnen we niet anders dan de overheidsrichtlijnen volgen en daardoor moesten we - met het schaamrood op onze kaken - ons advies bijstellen. Het advies werd: kappers kunnen open, maar met extra voorzorgsmaatregelen. En dit leidde tot veel verwarring, boosheid en vragen bij kappers", stelt de branchevereniging.