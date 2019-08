Kasteel Heeswijk: een prachtige en leerrijke middag vol Brabantse historie

Vreemd eigenlijk, dat we Kasteel Heeswijk nooit van binnen bekeken hebben, vindt ook de vriend waarmee ik op visite ga. Hij woont er nota bene maar een kwartiertje vandaan, blijkt als we ons stalen ros door de bosrijke omgeving langs de blauwgele luiken en deuren van boerderijen in de buurt jagen. Het zijn de heraldische kleuren van het kasteel, waarmee de historische erfenis in de omgeving voortleeft. Want dat het kasteel een centrale rol in de lokale geschiedenis inneemt, wordt snel duidelijk.