Kasteel Heeswijk heropent terras en winkel met nieuwe technieken: ‘Gaan met de tijd mee’

Het is een moeilijke tijd geweest, zegt Eekhout. Sinds november was het kasteel dicht en had de stichting geen inkomsten. De vrijwilligers zaten thuis. Wel zagen ze de drukte in de omgeving toenemen, nog nooit waren er zoveel wandelaars en fietsers. ,,Wij zijn in deze omgeving het grootste horecapunt’’, stelt Eekhout. ,,Nu gaat de poort eindelijk weer open en kunnen we weer gasten ontvangen.’’

Bestellen op het terras via app

Op het terras is plaats voor maximaal vijftig personen. Nieuw is de terrasapp, waarmee zij ter plaatse via een QR-code direct kunnen bestellen bij de keuken en kunnen afrekenen via iDeal. ,,Het kasteel gaat met de tijd mee, we gebruiken de modernste technieken.’’

,,Tijdens de sluiting hebben we wel alles compleet kunnen oppoetsen. De winkel is gemoderniseerd, we hebben overigens ook een webshop, en er is een nieuwe lijn artikelen gebaseerd op de motieven van het Chinese behang in het kasteel. Ook de ‘to go’ gaat weer open voor het afhalen van ijs, koffie en broodjes.’’

Nieuwe expositie in samenwerking met waterschap

Vooruitlopend op de heropening van het museum wordt druk gewerkt aan een nieuwe expositie met als thema water, in samenwerking met het waterschap en aansluitend bij de landelijke Dag van het Kasteel op 24 mei. ,,Het waterschap is hier in de omgeving bezig met werk aan de meanders en herstellen van het oude landschap. We hebben hier bovendien een slotgracht en een eigen watertoren. Maar wat ook onderdeel is van het verhaal: hoe waste en plaste je vroeger? En we ontwikkelen activiteiten waaronder een landgoedwandeling en een wandeling met thema water.’’

Eekhout gaat ervan uit dat het museum 26 mei weer open mag.