Kasteel Heeswijk krijgt rond kerst een lichtfestival à la Glow

Het internationale Lichtfestival Kasteel Heeswijk zal niet beperkt blijven tot bijzondere projecties op de kasteelmuren. Organisator Robbert ten Caten voorspelt dat deelnemende kunstenaars dankbaar gebruik zullen maken van de natuur rondom: ,,Je zult mooi uitgelichte bomenrijen zien maar ook veel sculpturen. Er is veel water daar kunnen ze wel wat mee, denk ook aan de slotgracht rond het kasteel.’’

Over de deelname is nu nog niet veel te zeggen, aldus Ten Caten. Hij is kunstenaars aan het uitnodigen. Dat kan nu het Prins Bernard Cultuurfonds Noord-Brabant besloten heeft om het festival 10.000 euro te geven. Door deze steun is het doorgaan van het festival in financiële zin zeker. Pas als alles over subsidies n sponsoring bekend is, kan Ten Caten de entreeprijs voor bezoekers bepalen: ,,Maar die probeer ik echt wel onder de 10 euro te houden.’’