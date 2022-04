Kasteel Heeswijk opent verborgen kelders voor publiek: ‘Met middeleeuwse ridder die 24/7 in rol blijven’

Herinne­rings­boom op voedingsbo­dem van as: Dela onderzoekt klimaatneu­tra­le vorm van afscheid nemen

UDEN/OSS - Een herinneringsboom die groeit op de as van een overledene, het is de nieuwste optie bij het afscheid nemen van een naaste bij DELA in Uden. En de uitvaart wordt er ook nog eens klimaatvriendelijker van.

28 maart