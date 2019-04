Kasteel Heeswijk start seizoen weer zonder nieuwe parkeerplaats

Miryanne Ruijs uit Hees­wijk-Din­ther als ‘beste gastvrouw’ naar Rusland

11:31 HEESWIJK-DINTHER - Miryanne Ruijs uit Heeswijk-Dinther doet in augustus mee aan de WorldSkills wedstrijden in Kazan (Rusland). Ruijs is uitgeroepen tot beste Nederlandse horeca-gastvrouw en mag Nederland vertegenwoordigen bij de wedstrijd in Rusland.