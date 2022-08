Kei van Venhorst weer in oude glorie hersteld

Afgelopen week werd de zwerfkei, die jarenlang ‘verborgen’ zat in een roestvrij stalen kunstwerk midden op het Sint Josephplein, ‘bevrijd’ en op een nieuwe sokkel op de hoek van het plein geplaatst. Tot grote vreugde van Tinus van de Wetering, die jarenlang heeft geknokt om de kei uit dat kunstwerk te krijgen. Het kunstwerk werd vervaardigd door Jan van Hoof uit Veghel. Hij had er geen moeite mee dat de kei eruit ging.

Het roestvrij stalen kunstwerk wordt momenteel bij een bedrijf in de omgeving van Amersfoort aangepast. Het zal te zijner tijd weer een plekje krijgen op of bij het plein. De oude sokkel staat er nog.

Handtekeningenactie

Om de kei weer uit het kunstwerk te krijgen, zamelde Van de Wetering vorig jaar honderdvijftig handtekeningen in. Die zijn nu onder de steen ingemetseld in de sokkel. ,,Als ik langs de deuren was gegaan, waren het er ongetwijfeld veel meer geweest’’, zegt hij.

De kei werd in 1932 bij ontginningswerkzaamheden in de Peel gevonden. Jarenlang lag hij midden in het dorp op het toen nog onverharde plein. Toen daar bestrating kwam, werd de kei op een sokkel geplaatst en in 2007 werd hij verwerkt in een roestvrijstalen kolom, naar een ontwerp van de Veghelse kunstenaar Jan van Hoof. Die laat de kolom, met daarop een gedicht en beelden van de skyline van Venhorst, nu inkorten, waarna de kolom terugkeert in Venhorst.