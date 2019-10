Keldonk dreigt met acties, nu gemeente ‘absurde’ eisen aan woningbouw blijft stellen

Ratten­plaag teistert heel Meierij­stad, maar vooral Veghel: ‘Bij ons zag je ze zo over het muurtje lopen’

19:11 VEGHEL/SCHIJNDEL/BOXTEL - Steeds meer inwoners van Veghel en de rest van Meierijstad zien ratten. Vooral het aantal telefoontjes over zwarte ratten: van 3 in 2018 naar 22 tot nu halverwege oktober in 2019. Hiervan zijn er liefst 19 in Veghel aangetroffen.