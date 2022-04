Keldonk vraagt nu al haast te maken met volgende bouwplan aan de Antoniusstraat

Wandelen in het spoor van het Duits Lijntje, en ooit nog trappend per spoorfiets

VEGHEL/BOXTEL - Te voet van Olland naar Mariaheide, achttien kilometer langs het Duits Lijntje dat er voor een groot deel nog ligt. Het kan vanaf nu met onderweg informatieborden, picknickplekken en rustbankjes. Een tochtje per spoorfiets over die rails zal nog wel even duren.

24 april