Keldonkse kinderen met de taxi naar school als de brug dicht is

met video Automobi­lis­te zwaarge­wond door botsing tegen boom in Uden, traumaheli­kop­ter naar ongeluk

UDEN - Een vrouw is dinsdagavond zwaargewond geraakt toen ze met haar auto tegen een boom langs de Rondweg in Uden is gebotst. Naast de politie, ambulance en brandweer kwam voor het slachtoffer ook een traumahelikopter naar de plaats van het ongeluk.

11:32