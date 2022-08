Kerkbestuur zet deur open voor overleg met Heeswijkse inwoners over plan Sint-Willibrorduskerk

Man uit Boekel verdacht van nog een aanranding van jong meisje in Gemert

BOEKEL - De 57-jarige man die afgelopen weekend is opgepakt op verdenking van het aanranden van een 12-jarig meisje in Gemert, wordt van nog een dergelijk incident verdacht. Dat bleek uit onderzoek naar de man die woensdag voor de rechter verscheen. Hij is onder strenge voorwaarden vrijgelaten.

4 augustus