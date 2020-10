Kerken in Uden, Zeeland en Boekel gaan in weekeinden dicht

Column tHans Wegkijken en afschuiven in De Maashorst, burgemees­ter Hellegers doe eens wat

10 oktober UDEN - ,,We gaan naar de maan.” President John F Kennedy sprak die ambitie in 1961 uit en jawel, nog voor het decennium voorbij was stond Neil Armstrong in 1969 op dat planeetje. Een van de beste bewijzen dat de mens heel veel kan bereiken als ie maar wil. Maar het begint met echt willen.