Kermis in september, zou het alweer kunnen?

Die coronamaatregel reed onder meer de Udense kermis in de wielen. De gemeente gaf onlangs te kennen de kermis te willen verplaatsen naar november. Of één van Udens grootste evenementen dan wél doorgang vindt kan nu nog niet worden gezegd. Esther van den Heuvel ziet het wel zitten. ,,Het zal kouder zijn, maar daar kun je je op kleden.” Mooi uitpakken met een winterthema, suggereert ze. ,,Warme chocolademelk, glühwein. Waarom niet? We gaan toch ook massaal naar kerstmarkten?”

Een ritje in de rups

Volledig scherm De kermis in Veghel. © Philip van den Brand In Veghel gaat dit volksvermaak vooralsnog gewoon door. Daar staat de kermis in het derde weekend van september op de rol. Jade (8) en Sten (6) uit Erp willen dan zeker een ritje in de rups maken. Wat moeder Mariska Smits betreft mag het. ,,In zo'n karretje kun je in ieder geval als gezinsleden bij elkaar zitten.” Het wordt volgens haar wel lastig om op een kermisterrein anderhalve meter van elkaar te blijven. ,,Ben benieuwd hoe ze dat geregeld krijgen. Maar ja, de Efteling gaat ook open.”

‘Als het te druk is, maak ik rechtsomkeert’

Michael van Gelderen is geen kermisfanaat en zul je niet snel tusse de attracties aantreffen. Ook niet in zijn woonplaats Keldonk. ,,In september zou ik sowieso nog nergens naar toe gaan. Als het ergens druk is maak ik rechtsomkeert." Van Gelderen begrijpt best dat er behoefte is aan ontspanning, maar zolang het virus rondwaart is het niet verstandig om ‘op elkaars lip te zitten’. ,,Fabriek Magnifique ga ik wel missen."

Nog wel even duren