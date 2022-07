Kermis Uden begint vanwege tropische hitte dinsdag pas om 17.00 uur

Een-tweetje Udense waterpolo­ster Daisy Logtens: ‘We hebben laten zien dat we meekunnen in de Europese top’

De Nederlandse waterpolotalenten zijn net naast het podium geëindigd op het Europees jeugdkampioenschap O19. Keepster Daisy Logtens (19) had natuurlijk graag een medaille mee naar huis in Uden genomen, maar is desondanks tevreden met de progressie die in Israël geboekt werd.

15 juli