Kermis Uden is los: 'Nice & slow, here we go!'

Bezwaren tegen Aldi in Bitswijk Uden blijven, nu tegen legalise­ring

DEN BOSCH/UDEN - Er is voor de rechtbank in Den Bosch even geen haast om een besluit te nemen in de Udense Aldi-kwestie aan de Bitswijk, maar de zaak is nog lang niet van tafel. Benito van Dijk en Roland de Laak komen opnieuw in het geweer, nu tegen de legalisering van de Aldi.

14 juli