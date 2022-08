Kermisexploitant Getty zat thuis tijdens corona: ‘Gelukkig draaien we deze zomer weer als vanouds’

500 tot 600 euro schade aan gebouw in Uden door vuurwerk­gooi­er

UDEN - De politie is op zoek naar een man die zwaar vuurwerk tegen de ingang van een appartementencomplex in Uden heeft gegooid. Dat gebeurde op 8 juli in de Marktstraat, waar hij rond 22.15 uur het vuurwerk naar de overkant van de straat wierp.

