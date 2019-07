Kernwapens op Volkel? ‘Geen commentaar’, zegt gemeente Uden

De gemeente Uden gaat inhoudelijk niet op de kwestie in. ,,Wij zij niet geïnformeerd of er in onze gemeente kernwapens opgeslagen liggen", schrijven burgemeester en wethouders in hun antwoord aan GroenLinks. Voor de rest wil het college er ook weinig woorden aan vuil maken want de discussie over kernwapens hoort in de Tweede Kamer thuis en niet in de Udense gemeenteraad, is de strekking van het betoog.