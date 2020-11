Kerst nadert, wat doen we met het eten?

Wie met kerst bij Hotel Van de Valk in Uden wil eten, moet normaal gesproken vroeg reserveren. De dinerzaal zit die kerstdagen namelijk twee keer per avond ramvol, zo'n 450 dinergasten per dag verdeeld over twee groepen. Dat zal dit jaar waarschijnlijk anders zijn. ,,We bekijken begin december wat we met de kerst gaan doen, afhankelijk van wat het kabinet beslist. Misschien kunnen we alleen hotelgasten voor het diner ontvangen. Misschien kunnen we ook gasten van daarbuiten laten komen. Maar we willen zo snel als het kan duidelijkheid scheppen naar de gasten toe, je wilt niet dat ze op het laatste moment horen dat hun kerstdiner niet doorgaat", zegt manager Lien Hendricks.

Begin december wordt ook het personeel ingelicht over hoe het met kerst gaat. ,,We hebben gelukkig altijd voldoende medewerkers beschikbaar. Als er alleen hotelgasten mogen verblijven dan kan een deel van de medewerkers extra kersttijd thuis doorbrengen. We wachten af.”