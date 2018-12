Kerstbomenkoning uit Boekel in de wolken: '2,5 miljoen kerstbomen aan man gebracht, super’

BOEKEL - De kerstbomenverkoop zit dit jaar wederom in de lift. Volgens de Vereniging voor Nederlandse Kerstbomenkwekers (VNK) worden er deze decembermaand in totaal waarschijnlijk zo’n 2,5 miljoen bomen aan de man gebracht. ,,Het gaat super’', zegt VNK-voorzitter Gerard Krol van Krol Kerstbomen in Boekel. ,,De laatste jaren lieten we telkens een groei zien van zo’n 4 procent. Misschien dat we daar dit jaar wel overheen gaan.’'