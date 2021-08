Kerstmannenloop door centrum van Uden

De inschrijving is vandaag gestart. Deelnemers ontvangen aan de start een Santa-outfit, compleet met baard. Ze starten in tijdblokken. De eerste groep vertrekt om 19.00 uur. Iedereen vanaf 14 jaar kan meedoen aan Santa’s Crash Course. Ook niet-hardlopers. Het precieze parcours, vijf kilometer lang, wordt binnenkort bekend gemaakt.

Afterparty in Markant

Nadat iedereen over de finish is, begint onder de naam Santa’s Mash Up om 22 uur een afterparty in Markant Uden. Die is toegankelijk voor iedereen vanaf 18 jaar, ook niet-deelnemers.