Kerstmarkt, oliebollen én een fietsende meester voor Fenne

VEGHEL - De kerstmarkt van vanmiddag is een beetje voor Fenne, de oliebollen voor oudjaarsavond zijn een beetje voor Fenne en over een paar maanden fietst zelfs meester Joop voor Fenne de Mont Ventoux op. Op basisschool De Ark in Veghel steunen ze Fenne Snoeck uit groep 7 waar ze kunnen.

De 10-jarige Fenne heeft een mitochondriële ziekte, een zeldzame energiestofwisselingsziekte. Al sinds haar geboorte doen haar familie en vrienden er alles aan om geld in te zamelen voor onderzoek naar de ziekte, want een medicijn is er nog altijd niet. In het Radboudumc in Nijmegen wordt daar wel hard aan gewerkt. De klinische testen van het potentiële medicijn zijn al gestart. ,,We hebben goede hoop dat dit medicijn er ook voor Fenne zal zijn", zegt haar moeder Cindy. Daarom wordt er met allerlei acties in Veghel al jarenlang geld opgehaald voor Fenne en de stichting Join4energy. De helft van de opbrengst van de kerstmarkt die vanavond plaats vindt bij de school gaat naar dit doel, de andere helft is voor de speelplaats van de school.

Bijzonder is ook de geste van meester Joop Halma. Hij gaat na dit schooljaar met pensioen, maar hij wil geen afscheidsreceptie. Nee, liever fietst hij mee naar de top van de Mont Ventoux, met de groep 'Non-stop naar de top voor Fenne'. ,,Ik heb Fenne bijna zeven jaar in de klas gehad, een dag in de week. Ik heb haar zien groeien en leef met haar mee. Die berg, die fiets ik zó voor haar op", zegt meester Joop.