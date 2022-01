Kersverse burgemeester Rüpp tevreden over jaarwisseling Maashorst

Ik ben me natuurlijk me al wat langer aan het voorbereiden”, zei de burgemeester op Nieuwjaarsdag. ,,Ik heb bijvoorbeeld kennis gemaakt met de Veiligheidsregio, en heb de afgelopen dagen al informatie en updates gehad.” Bij verschillende vechtpartijen werden twee mensen gearresteerd. Er waren volgens de burgemeester geen grote, illegale, feesten in de regio, wel wat huisfeesten. Daarbij brak een vechtpartij uit en werden er arrestaties verricht.



Rüpp was tevreden dat Oud en Nieuw relatief rustig verliep, en dat er geen geweld is gebruikt tegen hulpverleners. ,,De jaarwisseling is relatief rustig verlopen en daarmee mogen we ons gelukkig prijzen. We mogen ons óók gelukkig prijzen dat er geen geweld tegen hulpverleners is gebruikt. Maar dat is eigenlijk te gek voor woorden, want het is schandalig dat je je tegen mensen zou keren die op weg zijn om jou te helpen.”