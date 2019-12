Keuzestress in kersttijd? Dit kun je allemaal gaan doen

Schoonzus in actie voor gedupeerde Bossche Emma; politie start onderzoek na aangifte

17:54 Nadat kinderen de auto van de Bossche Emma (24) in Veghel totaal vernielden, is haar schoonzus een inzamelingsactie gestart. ‘De verzekering vergoedt niets’. De politie is intussen ook een onderzoek gestart.