Keuzestress tijdens festival Fabriek Magnifique? Dít mag je niet missen

VEGHEL - Fabriek Magnifique bestaat tien jaar en daarom is het gratis driedaagse festival in heel Veghel nóg uitgebreider dan ooit. Keuzestress door de honderden acts? Dít zijn dingen die je dit weekeinde absoluut gezien moet hebben.

Vrijdag

Het festival begint vrijdag om 18.00 uur in het Julianapark met een bonte parade van vrijwel alle artiesten die meedoen. De stoet trekt door het centrum naar de Noordkade, waar het festival om 19.00 uur officieel geopend wordt door burgemeester Kees van Rooij en stadsdichter Rick Terwindt.

Op het hoofdpodium in het Julianapark treden tot in de vroege uurtjes onder meer Nona en Lakshmi op. Iets verderop spelen om middernacht de Roodriks: twee dj's die hun tropische beats mixen met Afrikaanse ritmes.

Ook in het Julianapark rond middernacht: Popsicle Theory. Dj Eline van den Nieuwenhuizen uit Veghel heeft van het typische geluid van het Nintendo-spel eigen nieuwe muziek gemaakt.

Een film onder de sterren, maar dan een stomme film, met alleen muziek. Die is om 21.00 uur te zien in de bibliotheektuin, te bereiken via een speciale brug vol wekkers in het park. De bezoekers van deze 'silent cinema’ krijgen een koptelefoon op.

Om 20.00 uur begint in Kondike aan de Hoofdstraat de vertolking van Shakespeare's 'Bard in the Yard’ door Wim Bouwens. Shakespeare schreef dit stuk toen de pest heerste in Engeland en het verboden was op te treden. De gelijkenissen met corona zijn groot.

In 2018 was er zelfs een zwembad opgebouwd in het Julianapark. Nu is er een strandje op de Noordkade.

Zaterdag

Een groot operaspektakel om 19.45 uur in het Julianapark. ,,Een echte Italiaanse opera, je kent het wel, met de slager die boos is op de bakker, de bakker wordt neergestoken, drama alom", vertelt festivaldirecteur Jan van Hoof. Cavaleria Rusticana is een opera van Pietro Mascagni en wordt vertolkt door het Philharmonisch Orkest Den Bosch.

Aansluitend, om 21.30 uur, brengt zangeres en OP1 presentatrice Giovanca een tribute aan Diana Ross. Ook dit is groots, met zeker vijftien bandleden en een grote groep achtergrondzangers.

In de Molenstraat gaat om 22.00 uur het gevelconcert in reprise. In 2010 kreeg dat zo'n lovende reacties, dat het festival teruggrijpt in de tijd. Onder leiding van Edwin Pittens.

's Middags zijn in het winkelcentrum modeshows rond het thema 'de tijd’. Het Meierijplein is een Veghels Montmartre waar je je door kunstenaars kunt laten schilderen. Kabouters vertellen op het Molenwiekenplein het waargebeurde verhaal van de Veghelse Paula Pottgiesser, die in de Tweede Wereldoorlog onderduikers hielp. Als een Duitser haar winkel naderde, draaide ze als teken van waarschuwing de kabouter in haar etalage om.

Kunstenares Hendrien vertelt in de Kloostertuin 'Verhalen onder de Perenboom’, over wat zij tegenkwam op haar zwerftochten tussen Boxtel en Veghel. Meermalen in de middag in de kloostertuin.

Wilma Bierens.

Zondag:

De zondag start traditiegetrouw met het ontbijt in het Julianapark. Al picknickend kun je luisteren naar de Veghelse Wilma Bierens en het European Philharmonia. Om 10.30 uur laten de Oekraïense kinderen Polina Gerus en Diana Gorbatsjova, die in de opvang in het klooster wonen, hun pianospel horen. Waarna pianist Rik Kuppen het podium betreedt. Toen hij 14 was en net piano speelde, mocht hij optreden in het voorprogramma van Wibi Soerjadi op Fabriek Magnifique. Nu is de Veghelaar internationaal een gevierd pianist.

Wie een 'behandeling’ wil in de Bach Klink moet al bijtijds een afspraak maken bij Klondike. Dat kan vanaf 11.00 uur. In de kliniek krijgt de ‘patiënt’ als medicijn een helend privé-concert met muziek van Bach op cello, piano of accordeon. Van Hoof: ,,Heel indrukwekkend en om nooit meer te vergeten.”

In de biebtuin zijn vanaf 13.00 uur diverse tafelgasten aan het woord. Waaronder Ine Willems, vertaalster van boeken. In de kloostertuin is het de hele middag voor kinderen te doen, onder andere met Hakim. Een deel van de voorstellingen wordt ook gebracht in het Oekraïens.

Doorlopend:

Christian van Hedel maakt met jongeren van Join Us en iedereen die mee wil doen een graffiti kunstwerk in de fietstunnel in het Julianapark. Het is een blijvend kunstwerk, in opdracht van de gemeente.

Aan het bruggetje over de Aa hangen als teken van verbondenheid tientallen blouses en overhemden 'schouder aan schouder’ naast elkaar, en zo is het kunstwerk van Marianne van Heeswijk, Brigitta Hermans en Annie Veldkamp dan ook genoemd.

In een eerdere aflevering van het festival hing Marianne van Heeswijk honderden dassen aan de brug. Nu komt er een lint van overhemden.

Jongerengroep Join Us heeft een eigen hangout aan de rand van het park. ,,Dit is speciaal ingericht voor jongeren die het wat moeilijker hebben. Vanuit hier kunnen ze meedoen, maar zich ook terugtrekken", zegt Jan van Hoof. En iedereen die wil mag gewoon binnenlopen.

In de Parklaan is in samenwerking met de gemeente Meierijstad een escaperoom ingericht waar mensen kunnen ervaren hoe het is om laaggeletterd te zijn.

Er komt een blijvend kunstwerk rond 200 jaar Zuid-Willemsvaart. In een zeecontainer bij de Afzakkerij aan de Noordkade presenteert de Kunststichting drie mogelijke aanpakken. Bezoekers kunnen aangeven welke hen het meeste aanspreekt. Aan de kade ligt ook het schip met de varende tentoonstelling ‘Dat wat blijft’ over de Zuid-Willemsvaart.

De Veghelse kunstenares Jolanda van Doorn exposeert achter in het pand van Two Work en de kunstwerken die door Carin Simons gemaakt zijn uit de breiwerken van 400 inwoners van Meierijstad zijn te zien in de Hoogstraat en in de silo's op de Noordkade.

En is er heel veel muziek, straattheater en circus.