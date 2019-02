KFC gaat dinsdag open: ‘Foodcourt Uden wordt een uitje’

Opbrengst kerstactie Udens College bekend: 20.000 euro voor Edukans

22 februari UDEN - Het tellen van alle stuivers duurde even maar nu is de opbrengst bekend van de kerstactie die leerlingen van het Udens College eind vorig jaar hielden. In totaal werd 20.414,84 euro opgehaald. Het geld gaat naar Edukans en is bestemd voor een onderwijsproject in een ontwikkelingsland.