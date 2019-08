Kickboksen in Boerdonk voor strijd tegen kanker: ‘Hij zei: Ik ga mijn gevecht niet winnen, als jij maar wél wint’

Onder een groot, wit zeildoek staat de boksring vol in het licht. Daaromheen 1.200 joelende en klappende toeschouwers. De sfeer in de intieme boksarena op ‘t Weike in Boerdonk is imponerend. Muisstil wordt het als Eefje van Stiphout (29) uit Lieshout vertelt dat zij meedoet omdat haar man Sander kanker heeft en waarschijnlijk niet lang meer te leven heeft. De reden voor de avond is meteen duidelijk. Vechten om geld bijeen te brengen voor de strijd tegen die vreselijke ziekte. Van Stiphout, met de bijnaam ‘The Energy’, wint haar pittige partij. De klappen zijn hard, zo constateert ook het publiek bewonderend. ,,Het goede doel staat voorop, maar in de ring wil je maar één ding: winnen! Sander gaf de doorslag om mee te doen. Hij zei: ‘Ik ga mijn gevecht niet winnen, als jij maar wél wint’.”