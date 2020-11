Kies je een doorsnee mondkapje of iets bijzonders?

VIDEO Na één dag exposeren gaat museum in Schijndel alweer dicht

4 november SCHIJNDEL - Hoe zuur kan het zijn. Welgeteld één dag was de nieuwe expositie Brabant met Verve in het Jan Heestershuis in Schijndel te zien. Nu zit het museum alweer op slot. En hoe was de laatste dag in het zwembad en de bibliotheek voor de nieuwe ‘coronasluiting’?