Kijker stemt Mike (29) uit Veghel het Big Brother huis in

In de liveshow van afgelopen donderdag hebben de bewoners Jerrel en Matt gekozen tot hun nieuwe medebewoners. De kijker heeft besloten dat Mike er ook bij mocht. Hij verraste de bewoner met zijn aankomst in het huis door zich verdekt in de voorraadkamer op te stellen. Patrick was de eerste die hem daar ontdekte. Het huis telt nu twaalf bewoners. Mike viert gelijk zijn verjaardag in het huis samen met Matt.

Mike, 29 jaar uit Veghel

De altijd positieve en zelfverzekerde Mike heeft na drie jaar in de keukenbusiness zijn baan opgezegd. Hij was toe aan een nieuwe uitdaging en die heeft hij gevonden in Big Brother. Mike is een echte levensgenieter, heeft een grote vriendengroep en is een mensenmens. Voor het spel is hij bereid dit opzij te zetten en te stoken en manipuleren, maar hij zal ook een sfeermaker zijn. In zijn laatste, lange relatie is hij gekwetst, waardoor hij mensen niet té dichtbij laat.