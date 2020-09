Kinderboekenweek dit jaar met veel buitenactiviteiten

UDEN/VEGHEL - De Kinderboekenweek gaat aanstaande woensdag weer van start. Omdat het in coronatijd wat lastiger is om groepsactiviteiten te houden hebben sommige bibliotheken in de regio buitenactiviteiten gepland. Zo zijn er vossenjachten in Uden en Veghel.

Het thema van de kinderboekenweek is dit jaar geschiedenis. Twaalf dagen lang, van 30 tot en met 11 oktober is er in de bibliotheken van alles te doen wat met 'toen’ te maken heeft. In Uden en Veghel kunnen kinderen meedoen aan een vossenjacht, waarin historische figuren de hoofdrol spelen. In Veghel is woensdag vanaf 14.00 uur een routeboekje met plattegrond op te halen bij de bieb waarna acht historische plekken dicht in de buurt bezocht kunnen worden. Op iedere plek kunnen deelnemers een QR-code scannen. Dan is er een filmpje te zien uit een historisch boek en volgt er een opdracht. Wie alle opdrachten gemaakt heeft, maakt kans op een prijs. De historische figuren zijn woensdag tussen 14.00 en 16.00 uur te vinden langs de route. Meedoen is gratis en vooraf aanmelden is niet nodig.

Tijdslot in Uden

In Uden opent wethouder Ingrid Verkuijlen woensdag om 14.00 uur de kinderboekenweek. Zowel in Uden als in Volkel zijn deze middag een aantal ‘vossen’ te vinden. De vossenjacht is geschikt voor kinderen van groep 3 t/m groep 8, begeleiding van een volwassene is gewenst. Op één van de locaties in de route kunnen deelnemers een kijkje nemen in de les van Kunst & Co en bij de heemkundekring is een belangrijke archeologische vondst te zien. Ook hier is na inlevering van een volledig ingevuld vragenboekje een prijs te winnen. De bibliotheek in Uden hanteert een tijdslot voor het ophalen van het routeboekje. De tijden voor het ophalen van het routeboekje zijn tussen 14.00-14.15 uur, tussen 14.15-14.30 uur, tussen 14.30-14.45 uur en tussen 14.45-15.00 uur. Reserveren is verplicht via jeugdu@nobb.nl of iblvolkel@nobb.nl.

Met de VR-bril op in Boekel

In de bieb van Boekel is woensdag bij de opening van de kinderboekenweek een voorleesactiviteit voor kleuters. Dat is van 14.00 - 14.45 uur. Op 2 oktober kunnen kinderen van groep 5 tot en met groep 8 virtueel terug in de tijd gaan, met behulp van een VR-bril. Dat kan die dag om 16.00 uur in de Basement. Ouders mogen vanwege de coronamaatregelen niet aanwezig zijn. Reserveren kan via ww.bibliotheeklagebeemden.nl, een kaartje kost € 3,50 voor biebleden en € 5,- voor niet-leden.

Voorlezen bij Berne

Ook Boekhandel Berne besteedt aandacht aan de kinderboekenweek. Woensdagmiddag om 14.00 uur leest Fran van den Munkhof voor uit het prentenboek Tijger, dat geschreven en geïllustreerd is door Jan Jutte. Het is voor kinderen van 2 jaar en ouder en hun (groot)ouders. De entree is gratis, maar aanmelden is verplicht.