Kinderdemonstratie voor vlotte bouw school Eerde

Bij de herbestemming van de Eerdse kerk krijgt basisschool Petrus en Paulus een plekje in en naast het kerkgebouw. Daar is al zowat twee jaar discussie over in Eerde. Nu ligt er sinds twee weken een positief advies van de welstands- en monumentencommissie , projectontwikkelaar Shaak heeft de t ekeningen van hoe het eruit komt te zien afgelopen week gepresenteerd en de bestemmingsplanwijziging wordt voorbereid.

Demonstratie tegen vertraging

Er is een demonstratie op touw gezet met de kinderen van basisschool Petrus- en Paulus op donderdagavond om 19.00 uur bij dorpshuis De Brink. ,,De huidige school is al jaren aan vervanging toe en de gezondheid van onze kinderen staat op het spel. Als er in de toekomst geen school meer is in ons dorp, is het dorp ten dode opgeschreven.. Want laten we eerlijk zijn, een dorp zonder school is totaal niet aantrekkelijk voor jonge mensen/gezinnen die in ons dorp wonen of willen gaan wonen.”