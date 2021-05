Kinderen kijken zo bij elkaar naar binnen in de nieuwe Uilenbrink: ‘Dat zal wel even wennen zijn’

Ook CDA in Uden pleit voor snel verbod op lachgas

11 mei UDEN - In navolging van het CDA in Meierijstad pleit ook de CDA-fractie in Uden voor een snel verbod op het gebruik van lachgas. De partij heeft schriftelijke vragen gesteld over bij jongeren populaire drug die, zo blijkt, ernstige gevolgen kan hebben voor de gezondheid.