Kinderen sliepen door inbraak in Uden heen

Jury over ‘zilveren’ café De Toren: ‘Zó wil je ontvangen worden’

11:42 HEESWIJK-DINTHER - Een echte verrassing is een hoge plek van De Toren in de Café Top 100 niet meer te noemen, want twee keer eerder wist het eetcafé al een zevende plek te scoren. Geen ééndagsvlieg dus, maar een horecagelegenheid waar de jury van de Café Top 100 ‘meer dan enthousiast over de gastvrijheid, het vakmanschap en de kwaliteit’ was.