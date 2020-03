Kinderen van ouders met vitaal beroep worden in Uden op vier locaties opgevangen

Meierij­stad wordt voor even bestuurd vanuit Limburg

12:13 VEGHEL - Het epicentrum van Meierijstad ligt in crisistijd in Horst aan de Maas. Aan de eettafel in zijn woonkamer schakelt burgemeester Kees van Rooij tussen Skype, Whatsapp, mail en telefoon. Gewoon in pak.