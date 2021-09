Kinderspeeldag Bloemenwijk in Veghel, 'n vrolijke zomerafsluiting

Wat een lol als je samen de clown uithangt bij Phoenix Zomertour

30 augustus VEGHEL - De clown ontdekken in jezelf. Zaterdag gingen cursisten die uitdaging aan tijdens de Phoenix Zomertour in Veghel. Voor de een was de dagworkshop een tikkeltje spannend, de ander deed als vanzelf mee en er was veel plezier met begeleider Henk de Wit.