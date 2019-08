Kitty de Laat nieuwe directeur SMO in Helmond

SP Uden weer in de bres voor jeugdzorg

14:35 UDEN - De SP-fractie in de Udense gemeenteraad springt opnieuw in de bres voor jongeren en hun ouders die afhankelijk zijn van de jeugdzorg. Aanleiding is het nieuws in het Brabants Dagblad dat de samenwerkende gemeenten in deze regio tien miljoen euro willen bezuinigen op de zware zorg waarbij jongeren in een instelling verblijven.