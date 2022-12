Klaar voor de start in Uden: en kwissen maar...

Voor teams die niet zo veel man en vrouw voor de Ujese Kwis op de been kunnen brengen was er ook een afgeslankte versie met minder vragen. Dit keer was er geen geheime opdracht op een centrale plek. Die had de organisatie op voorhand geschrapt met het oog op mogelijke coronabeperkingen.

Maar van covid-19 was dinsdagavond in Uden niks te bespeuren. Traditiegetrouw was het om 18.30 uur dringen geblazen bij het afhalen van de kwisboeken en daarna kon in allerlei huiskamers, cafés en clubhuizen het grote puzzelen en opzoeken beginnen. En niet te vergeten ‘de hort op’ want die rubriek zat er traditiegetrouw ook weer in. ‘s Avonds laat moeten alle antwoorden weer ingeleverd worden.