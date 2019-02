Klaas Dijkhoff Knoergoeie Brabander, maar ziekjes eerder naar huis

Maar zo voelde de VVD-fractievoorzitter zich niet bepaald. Dijkhoff was al de hele week ziekjes maar kwam op karakter naar Uden om zijn onderscheiding en steek op te halen. Al vroeg ging hij daarna weer terug naar Breda.

Solonaise

In het bijzijn van veel oud-Knoergoeie Brabanders, onder wie Cor Swanenberg, Léon van Liebergen en Bavaria-man Peer Swinkels, kreeg Klaas Dijkhoff de versierselen uitgereikt door de prins en opper van de Knoerissen. Normaliter hebben die ‘oud-KGB’ers’ voorafgaande aan de zitting samen een gezellig etentje maar Dijkhoff moest die overslaan omdat hij zich de hele week al ziek voelde. ,,De eerste dag was het alsof ik carnaval had gevierd. Een dag later leek het alsof ik de optocht over mee heen had gehad", schetste hij zijn toestand in zijn ‘bedankbuut'.

Dijkhoff was al ooit de ‘Slimste Mens van Nederland’ en ‘Best geklede politicus’. Met nog een eretitel op zak hoeft echter niemand bang te zijn dat hij langs zijn schoenen gaat lopen, zei hij. ,,Anders loop je met carnaval de solonaise", zei hij. ,,Ik ben maar een frikandel, maar wel een speciale.”

Klaas Dijkhoff haakt in tijdens de Knoerissenwals. Rechts Knoerissenvoorzitter Walco van de Ven, links van hem Nelleke Swanenberg.

Grappig genoeg viel in de hele ceremonie niet één keer het woord VVD of Tweede Kamer. Veel meer ging het over zijn liefde voor PSV en carnaval. Met een knipoog naar de brexit adviseerde hij de prime-minister ‘het zit Theresa ook niet May’ om zich slechts één week per jaar van Europa af te scheiden zoals Brabant ook doet tijdens carnaval. ,,De braxit", aldus Dijkhoff.