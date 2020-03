Klassen met minder dan tien leerlingen; middelbare scholen bereiden zich voor op het ergste

UDEN/VEGHEL - Iedere dag raken de klassen van middelbare scholen in de regio leger. De directies hebben crisisteams gevormd; schoolbestuurders kwamen woensdagmiddag zelfs bijeen voor crisisberaad. Want wat te doen als de scholen helemaal dicht moeten.

Klassen waar nog maar minder dan tien leerlingen de schoolbankjes bezetten. Het is de realiteit op de middelbare scholen in Uden en Veghel sinds de oproep van het RIVM om met een lichte verkoudheid of griep thuis te blijven. Op het Fioretti College had gisteren de helft van de leerlingen zich ziek gemeld, op het Zwijsen kon eenderde niet naar school. 22 procent van de leerkrachten zit thuis en er is geen extra invalkracht meer om op terug te vallen. ,,Dan sta je best voor opgave”, zegt directeur Anita O’Connor van het Veghels voortgezet onderwijs.

Volledig scherm Het Zwijsen College in Veghel. © Domien van der Meijden/BD Op het Udens College is het aantal ziekmeldingen iets minder groot, daar zit volgens schoolbestuurder Ad van Kemenade eenzesde deel van de leerlingen en leerkrachten thuis. ,,Maar het heeft wel veel impact op het proces", benadrukt hij. ,,We hebben geen invalkrachten om op terug te vallen en dus meer lesuitval dan we gewend zijn.”

Het aantal thuisblijvers groeit per dag

Bovendien groeit het aantal thuisblijvers per dag. Hoe leger de klassen, hoe meer tussenuren, hoe minder stimulans voor leerlingen om naar school te gaan? ,,Dat is moeilijk te zeggen. We gaan ervan uit dat als iemand zich afmeldt, dat de reden dan ook klopt. Je kunt dat moeilijk controleren”, zegt Anita O’Connor. Maar de lessen gaan door. ,,Het maakt niet uit of er 20 leerlingen in een klas zitten of 4. We geven nu alleen geen toetsen.”

Crisisteams komen dagelijks bijeen

Op beide scholen zijn crisisteams gevormd, die dagelijks bijeen komen. ,,Soms gaat het gewoon over praktische zaken, zoals hoe hou ik de school schoon. Dat wil je nu zo goed mogelijk doen, maar ook de helft van het schoonmaakteam is ziek. We hebben daarom aan leerkrachten afgesproken dat zij zelf met desinfecterende middelen de lokalen mee schoonhouden, zoals de deurklinken en toetsenborden", zegt O’Connor. Het team bespreekt ook het wel of niet doorgaan van activiteiten en uitwisselingen, en digitaal contact met leerlingen. Het Udens College overweegt leerlingen die thuis zitten wekelijks een soort update te sturen van de leerstof per vak, zodat ze thuis meer kunnen doen. Of aan contact met de leerkracht via Skype.

